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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طارق الفقى: مخالفات البناء فى سوهاج أقل من باقى المحافظات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:18 م
اللواء طارق الفقى
اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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قال اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، إن عدد المخالفات في سوهاج أقل بكثير من كل المحافظات حوالى 88 ألفا و500 مخالفة، ووصلت أعداد حالات التصالح إلى 38 ألف حالة وأغلب المخالفات في سوهاج في الريف أي تعديات على أرض زراعية، وتعمل الآن مبادرة حياة كريمة بعدة قرى بالمحافظة.

وأضاف الفقى، خلال تصريحات صحفية، أن أغلب القرى في المحافظة من القرى الأكثر فقرا، وهي الأكثر احتياجا في مصر وأثناء تقدير الأسعار راعينا ذلك منذ البداية وبتوجيهات الرئيس لتخفيض الأسعار كنا أول محافظة قامت بالوصول إلى الحد الأدنى من الأسعار، وهى 50 جنيها للمتر بالنسبة للقرى، وتم تصنيف المدن إلى مستويات وراعينا المستويات والأماكن الأكثر احتياجا وقسمناها إلى 4 مستويات وكانت التخفيضات من 40 % إلى 20 %.

وتابع: الإقبال في الوقت الحالي زائد جدا وأعتقد أنه على نهاية الفترة سنكون قضينا على الكثير من المخالفات وزادت نسب التصالح، نحن نسير بشكل جيد من البداية، ولكن بعد التخفيضات هناك ردود أفعال جيدة جدا نرصدها على السوشيال ميديا وصفحات المحافظة والناس بدأت تفهم أنها مصلحة الدولة العليا ولمصلحة المواطن، وأن ما يدخل من المصالحات سيعود على المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، وأنها ستعطى المواطن صك الملكية المعترف به، ومن المتوقع أن تجني المحافظة من المصالحات حوالى المليار جنيه، لأن المخالفات لدينا بسيطة.

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