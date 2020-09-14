محافظ أسوان: تقديم التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح تنفيذًا لأوامر الرئيس

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ميدانيًا جهود العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس مدينة أسوان لإنهاء الإجراءات الخاصة بتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، والذى يأتى ضمن 10 مراكز تكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة مرتبطة إلكترونيًا لسرعة إنجاز هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الفصل بين مقدم ومتلقى الخدمة ضمن منظومة التحول الرقمى الجارى تفعيلها حاليًا، وبعد إستفسار والاطمئنان من المواطنين عن جودة ومستوى الخدمة المقدمة ومدى التسهيلات الممنوحة لهم.ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم كافة التسهيلات لأصحاب طلبات التصالح لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيقًا للاستقرار الأسري والاقتصادي لهم.ومن ناحيته أكد اللواء أشرف عطية، أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والعاملين بملف التصالح بتكثيف العمل وقبول طلبات التصالح دون إبداء الرأى وترك البت فيها للجان المختصة مع العمل المتواصل أثناء الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تكون قيمة رسوم التصالح 50 جنيهًا للوحدات السكنية فقط بالقرى والعزب والكفور والنجوع، وأيضًا خصم 25 % من قيمة رسوم التصالح في حال الدفع الفورى، بالإضافة إلى أن يكون التصالح على آخر تعليمات صدرت مع إعادة تقييم أي حالات سابقة.وأعلن المحافظ، عن أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل 3 مراكز أو مدن تحقق أعلى معدلات لإنهاء طلبات التصالح ودفع رسوم الجدية، مع الإعلان عن ترتيبها وذلك لتحفيز العاملين لتقديم أقصى جهد ممكن في هذا الملف الحيوى.وكشف أشرف عطية عن أن محافظة أسوان كان لها السبق فى تخفيض أسعار المتر المسطح مقابل التصالح عن بعض مخالفات البناء خلال شهر يوليو الماضى بنسب تراوحت ما بين 30% إلى 50 %، وعقب صدور التعليمات الأخيرة من مجلس الوزراء تم تخفيضها مرة أخرى بنسبة 30 % بالمدن، و20 % بالقرى، فيما ستصل نسبة التخفيض إلى 25٪ بمدينتي أسوان الجديدة وتوشكي الجديدة فى ظل إستمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر القادم مع إعطاء مهلة شهرين لاستيفاء باقى المستندات مما يعكس حجم التيسيرات الممنوحة لأصحاب طلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم.وأشار إلى أن، جميع المراكز التكنولوجية متوافر فيها نموذج "3"، وهى كانت خطوة مهمة من جانب الدولة للتيسير على المواطنين على الرغم من تعدد المستندات المطلوبة وفقًا للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما قد لا يتوافر لدى العديد منهم، وهو الذى يتوازى مع الاكتفاء بالاستعانة بمهندس يكون عضوًا بنقابة المهندسين بدلًا من الاستعانة بمكاتب استشارية أو المهندسين والاستشاريين للتيسير على المواطنين، فى هذا الجانب للتأكد من صلاحية المبنى إنشائيًا، لأنه من الخطورة أن يتم تقنين مبان آيلة للسقوط.وأضاف محافظ أسوان بأن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء بلغت أكثر من 4 آلاف طلب حتى الآن بإجمالى متحصلات مالية وصلت لأكثر من 20 مليون جنيه، مناشدًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح لأنه أمامهم فرصة ذهبية وحقيقية لتقنين أوضاعهم، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم، لأنه لن يسمح بأي مخالفات بناء جديدة، حيث سيتم التعامل معها بمنتهى الحسم وذلك للحفاظ على حق الشعب فى أراضيه.