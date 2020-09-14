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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للديمقراطية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:18 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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يحيي العالم غدًا الثلاثاء، اليوم الدولي للديمقراطية، حيث يأتي الاحتفال هذا العام 2020، وذلك تحت شعار "تسليط الضوء على الديمقراطية في إطار "كوفيد– 19" نظرًا لما نتج عن أزمة جائحة "كوفيد– 19" غير المسبوقة تحديات اجتماعية وسياسية وقانونية كبرى على مستوى العالم، وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 627 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يومًا دوليًّا للديمقراطية.

وكانت الجمعية العامة قد اعتمدت القرار 627 في سبتمبر 2007، باعتبار يوم 15 سبتمبر يومًا دوليًّا للديمقراطية، حيث يتيح اليوم الدولي للديمقراطية فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم. والديمقراطية تعد عملية من العمليات بقدر ما هي هدف من الأهداف، ولا يمكن لمثل الديمقراطية أن يتحول إلي حقيقة واقعة يحظي بها الجميع في كل مكان إلا من خلال المشاركة والمساندة الكاملتين من قبل المجتمع الدولي والهيئات الوطنية الحاكمة والمجتمع المدني والأفراد أيضًا.

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