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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2619 إصابة و156 وفاة جديدة بكورونا فى إيران

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:17 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، اليوم الإثنين، تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيران 23 ألفا و313 شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 348 ألفا و13 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، قولها إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 2619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 404 آلاف و648 شخصا.

وأشارت "سادات لاري" إلى أن 1382 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

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