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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«بالأرقام».. المصريون يتفاعلون مع هاشتاج «السيسى مكمل بأمر الشعب»

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 05:55 م
السيسي
السيسي
سمر مدحت
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ما زالت معركة الهاشتاجات دائرة بين مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي من المصريين، وأقطاب جماعة الإخوان في الخارج، الذين يحاولون نشر الشائعات والفتن وهدم كل ما تقوم به الدولة من تقدم إلا أن المصريين يقفون لهم بالمرصاد.

واتساقًا مع ذلك، فقد تصدر هاشتاج جديد يدعم الرئيس السيسي ويطالبه بالاستمرار في الحكم والعمل، دون الالتفات إلى دعوات الفتن المُغرضة، وهو هاشتاج "السيسي مكمل بأمر الشعب" الذي تصدر المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولًا داخل مصر. "الدستور" ترصد باستخدام أدوات تحليل البيانات مدى التفاعل عليه.

توضح أداة "Talkwalker"، أن الهاشتاج في الساعات الأولى شارك فيه أكثر من 1500 متفاعل على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، بينما 214 أعادوا نشر التغريدات على ذات الهاشتاج، توقعت الأداة وصول التفاعل خلال الساعات القادمة إلى 75.4 ألف متفاعل.
«بالأرقام».. المصريون
واستخدم النشطاء أكثر من هاشتاج للتعبير عن تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي منها: "السيسي مكمل بأمر الشعب، الشعب يريد الرئيس، الرئيس، الشعب معاك ياريس، السيسي والشعب إيد واحدة"، وجميعها تفاعل عليها رواد موقع "تويتر".
«بالأرقام».. المصريون
ورصدت الأداة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، فكانت نسبة التفاعل على الهاشتاج بموقع "تويتر" 79.9%، والمدونات للشخصيات العامة كانت نسبتها 2.3%، وأخيرًا المواقع الإخبارية التي ذكرت الهاشتاج في تغطيتها كانت نسبتها 17.8%.
«بالأرقام».. المصريون
وعلى صعيد نوع المتفاعلين والمشاركين للهاشتاج، بلغت نسبة الذكور 76.9%، بينما بلغت نسبة الإناث 23.1%، أما الفئة العمرية من 25 - 43 تفاعلت بنسبة 50%، كذلك الفئة العمرية من 35 - 65 تفاعلت بنسبة 50%، فيما اختفت الفئة العمرية من 18 - 24 من التفاعل، كما كان التفاعل عربيًا بنسبة 100%.
«بالأرقام».. المصريون
أما الدول فتصدرت مصر النسبة الأعلى من المشاركة بنسبة 59.8%، ثم تلتها الجزائر بنسبة 14.5%، ثم السعودية بنسبة 6.5%، والبرازيل بنسبة 4.7%، وبذات النسبة جاءت فلسطين 4.7%، وكذلك الأردن بنسبة 4.7%، وأخيرًا بنما بنسبة 2.3%.
«بالأرقام».. المصريون

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«بالأرقام».. المصريون يتفاعلون مع هاشتاج «السيسى مكمل بأمر الشعب»

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