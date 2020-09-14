وجه ذكوري.. طبيبة تجميل تكشف تفاصيل عملية نحت وجه أحمد سعد

-ما هي العوامل التي تسبب ترهل الجلد؟

- مستحضرات التجميل:

- نظام غذائي غير متوازن:

- التقدم في السن:

-عوامل وراثية:

- الصحة النفسية:

- ما هو علاج مشكلة ترهل الوجه؟

- كريم الكولاجين:

- الديرمابريزون:

- علاج الليزر:

ما هي عملية نحت الوجه؟

ما تفاصيل العملية التي خضع لها أحمد سعد؟

خضع الفنان أحمد سعد لعملية تجميل في الوجه خلال الآونة الأخيرة، وهي عبارة عن نحت الفك مع الفيلر، من أجل تعزيز السمات الذكورية القوية؛ وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الفنان أحمد سعد قبل وبعد العملية، وكان تامر حسني سبقه في هذا النوع من العمليات.ويلجأ الكثير من النساء والرجال مؤخرًا إلى عمليات نحت الوجه، لمواجهة أزمة الترهل التي تصيب الجلد، خاصة مع التقدم في السن أو بسبب عوامل أخرى.تتحدث اليوم لـ«الدستور» دكتورة أمنية فؤاد، استشاري جراحات التجميل، عن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور تلك المشكلة وحلولها.خسارة الوزن الزائد:فقدان الكثير من الوزن بشكل مفاجئ سيؤدي إلى ترهل الجلد في كافة مناطق الجسم وخاصة منطقة الوجه لذلك يجب الانتباه إلى طريقة التخسيس المتبعة، لأن الدايت السريع لا يصب عادة في مصلحة صحة الجسم بشكل عام.أيضا استعمال المكياج بشكل يومي يخنق مسام البشرة، ويسبب لها الكثير من المشاكل منها الترهل، فضلا عن النوم بالمكياج، وعدم تنظيف البشرة جيدًا قبل النوم يساعد في ترهل جلد الوجه خاصة وأن جزئيات المكياج الصغيرة تتعلق علي المسام وتسرع عملية ظهور الخطوط والتجاعيد.النظام الغذائي غير المتوازن الذي لا يعتمد في الأساس على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والألياف والبروتينات يسبب الترهل لبشرة الوجه، ويحولها إلى بشرة باهتة فيها خطوط دقيقة وتجاعيد عند منطقة العينين ومنطقة حول الفم.التقدم في السن هو العامل الأساسي الذي يسبب ترهل بشرة الوجه وفقدانها لحيويتها، ولكن التجاعيد وترهل الوجه لا يظهر عند كل الأشخاص بنفس النسبة.يمكن أن يظهر ترهل الوجه في سن مبكرة ويكون مرتبط بعوامل وراثية.كل المشاعر السلبية التي يشعر الأشخاص بها مثل التوتر، القلق، الحزن، الأرق والبكاء تؤثر على جلد الوجه لأنه حساس وتؤدي إلى ترهله.يجب شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا على الأقل 8 أكواب خلال النهار وذلك للحفاظ على مرونة وترطيب البشرة وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين C كالخضروات داكنة اللون، والأطعمة التي تحتوي على الأوميجا 3 هى تحفز انتاج الكولاجين في البشرة، وتساعدها على إعادة إنتاج الكتلة العضلية للجلد وتمحي الترهل والقيام بمسح الوجه بقطنة مبلولة بماء الورد، ثم غسله بالماء البارد كل يوم قبل النوم.يمكن استخدام كريم به من 50% الى 70% من مكوناته كولاجين فهو يحسن من مرونة الجلد ويملأ الخطوط الرفيعة والتجاعيد ويجعل البشرة تبدو حيوية واصغر سن.تقنية جديدة وفعالة في عالم عمليات التجميل تعمل على ازالة طبقة الجلد العليا لكي يظهر جلد جديد كله حيوية وتساعد الديرمابريزون على اخفاء الخطوط الدقيقة ولكن يتم اللجوء لها في حالة الترهل الشديد.يحفز الليزر انتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة والمسئول عن مرونة ونضارة جلد الوجه وايضًا من خلال الليزر حيث تتم ازالة طبقة الجلد العليا للحصول على بشرة نضرة، مرنة وخالية من الخطوط والتجاعيد.هي إعادة تشكيل ملامح الوجه من خلال إزالة الرواسب الدهنية تحت الجلد، وإعادة التشكيل الجراحي للعظام والغضاريف أو إضافة مواد تحشية تجميلية من أجل إحداث الإمتلاء المطلوب للوطه ويتم نحت الوجه من خلال شفط الدهون المتراكمة تحت سطح الجلد، سواء بالطرق التقليدية أو من خلال التقنيات الحديثة مثل تقنية الليزر أو باستخدام مواد التحشية والحقن أو باستخدام الخيوط الجراحية.خضع أحمد سعد لعملية إعادة تشكيل عظام الوجه والغضاريف، وتحديد خط الفك السُفلي، وزراعة الذقن، وجراحة الذقن المزدوج لإبراز ملامح حادة أو ما يسمى في عالم الطب التجميلي «ملامح ذكورية».