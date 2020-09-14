حسن فايق.. ساند ثورة 19 وأبعده المرض عن الفن

- بداياته في الفن

- دوره في ثورة 19

- نساء في حياته

- مرضه وتجاهل الوسط الفني له

- وفاته

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكوميدي حسن فايق، صاحب الضحكة الأشهر في السينما المصرية، اسمه الحقيقي حسن فايق محمد الخولي، ولد في يناير عام 1898 بمدينة الإسكندرية، وانتقل مع أسرته إلى حي شبرا في القاهرة وبعد أن حصل على الشهادة الإبتدائية عمل في محل لبيع الملابس.عشق الفن من خلال المطرب سلامة حجازي الذي كان صديقا لوالده وكان يحفظ أغنياته، ولكن والده رفض عمله بالفن، وبدأ مشواره بعد وفاة والده وهو في السادسة عشر من عمره، وذلك من خلال مسرحية "فران البندقية" مع فرقة روز اليوسف، وانضم بعدها لفرقة عزيز عيد.كون فرقة افتتحها بمسرحية "ملكة جمال" في عام 1919، وبدأ وقتها بإلقاء المونولوجات، والتي كان يعمل على تأليفها وتلحينها بنفسه وكان من خلالها ينتقد المجتمع، وعمل في العديد من الفرق المسرحية، منها فرقة رمسيس، وجورج أبيض، ونجيب الريحاني، وإسماعيل ياسين، وفرقة التلفزيون المسرحية.وكان هو الأعلى أجرًا في فرقة نجيب الريحاني، فكان يحصل على 15 جنيهًا، وكان عمره وقتها 23 عاما ولكن الريحاني لم يضع إسمه على البوسترات الدعائية، فلم يكن معروف في تلك الفترة رغم نجاحه.كان حسن فايق يؤلف ويلحن أغنيات تنتقد الوضع السياسي والاجتماعي، ولكنه في عام 1919 مرض بشدة فقام سعد زغلول بإرسال عدد من المتظاهرين لكي يحملوه على الأعناق، من أجل أن يلقي مونولوجاته الساخرة عن الاستعمار الإنجليزي على الثوار.تزوج حسن فايق مرتين، الأولى من السيدة نعيمة صالح، والتي عاش معها أربعين عامًا، ومأنجبا ابنتين "وداد" و"عليا"، وبعد وفاتها تزوج للمرة الثانية من فتاة تصغره بثلاثين عامًا، وكان عمره وقتها 60 عامًا، وهي الزيجة التي رفضتها ابنتى فتعرض للهجوم من قبل الصحافة والانتقادات، خاصة أنه كان لا يحب الحديث عن حياته الشخصية في الإعلام، ولكنه دافع عن زواجه بأنه تعود على الحياة الأسرية، وبأنه كبير في السن ويحتاج للرعاية.فوجئ حسن فايق خلال تواجده في أحد محلات الأحذية بفنجان القهوة يسقط من يديه، وبالصدفة كان هناك طبيب في المكان والذي شخص حالته بشلل نصفي، ليبدأ رحلته مع المرض الذي عانى منه لمدة 15 عام قبل رحيله.وعانى حسن فايق من تجاهل المسؤولين لعلاجه، وأرسل مذكرة للتدخل من أجل العلاج على نفقة الدولة، وقد تجاهله أغلب أصدقائه من الوسط الفني، ولم يخفف عنه بعدها سوى المعاش الاستثنائي الذي أمر به الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان في سنواته الأخيرة يتلقى جلسات العلاج في المستشفى، ولم يكن يخرج إلا أنه تحامل على نفسه في إحدى المرات وذهب إلى مسرح الريحاني، وبمجرد أن شاهد شباك التذاكر انهمرت دموعه وأصيب بإكتئاب حاد بعدهاقبل وفاته بأسبوع أصيب حسن فايق بهبوط حاد، ودخل إلى المستشفى، حتى توفي في مثل هذا اليوم عام 1980، بعد رحلة طويلة من الفن والمرض.