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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا: مقتل وإصابة عدد من مسلحي «قسد» بريفي الرقة والحسكة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 01:17 م
مسلحي قسد
مسلحي قسد
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قُتل مسلحان اثنان وأصيب آخرون من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الإثنين، في هجومين على محاور تحركهم ومقراتهم في ريفي الحسكة والرقة بسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن هجومًا نفذه مجهولون بأسلحة متنوعة على مقر لمسلحي ميليشيا «قسد» في قرية الفج، بريف ناحية الهول، شرق مدينة الحسكة، تسبب بمقتل اثنين منهم على الأقل وإصابة آخرين بجروح.

وهاجم مجهولون بالأسلحة الرشاشة أحد مقرات «قسد» قرب منطقة السكن الشبابي بمدينة الرقة، ما أسفر عن إصابة أحد مسلحيها.

يذكر أنه قتل أول أمس مسلح من «قسد»، خلال هجوم على إحدى نقاطها في قرية الكبر، التي تقع على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور الغربي عند الحدود الإدارية للرقة.

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