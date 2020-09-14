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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التعاون للبترول»: 5.6 مليون طن بنزين وسولار مبيعات في عام

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:11 م
طن بنزين وسولار
طن بنزين وسولار مبيعات
سيد ابراهيم
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قال المحاسب عادل عياد، رئيس شركة التعاون للبترول، إن إجمالي الكميات المباعة من المنتجات البترولية بلغ 6.5 مليون طن، تتضمن مبيعات حوالي 5.6 مليون طن من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت من خلال 1165 محطة تابعة للشركة منتشرة في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن حصة الشركة من إجمالي السوق العام للمنتجات الرئيسية بلغت 30%، فيما بلغت حصتها من الزيوت 18%، و56% من حصة السوق في مجال تموين السفن، بالإضافة إلى مبيعاتها من المنتجات الكيماوية.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس شركة التعاون للبترول، لأهم نتائج أعمال العام المالي 2019- 2020، أثناء انعقاد أعمال الجمعية العامة للشركة، برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019- 2020.

وحضر الجمعيات كل من الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للمالية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونرمين إسماعيل، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

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