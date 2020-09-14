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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص: تركيا تواصل انتهاكاتها للمنطقة الاقتصادية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 09:13 م
نيكوس خريستودوليديس
نيكوس خريستودوليديس
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قال وزير خارجية قبرص، نيكوس خريستودوليديس، اليوم الإثنين، إن تركيا ما زالت تواصل انتهاك المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص على عكس دعوات المجتمع الدولي.

وأوضح وزير خارجية قبرص، في تصريح لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، أن انسحاب سفينة الأبحاث التركية "أورتش ريس" من شرق البحر المتوسط ​​وإعادتها إلى تركيا، وعدم تجديد الإشعار البحري التركي غير القانوني هي خطوة نحو الاتجاه الصحيح.

يذكر أن قبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وتجاهلت العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.

وكانت أنقرة قد أرسلت سفينة المسح الزلزالي "بارباروس" عدة مرات إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، عقب قرار جمهورية قبرص في عام 2011 البدء بالعمليات الاستكشافية البحرية، وبعد مايو 2019 أرسلت تركيا سفينتي حفر "فاتح" و"يافوز" لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها، بحثًا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية التي تم إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.

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