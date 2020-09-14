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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الذرية»: تسليم 1260 شحنة معدات كشف عن الفيروسات لـ 123 دولة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 12:00 م
معدات كشف عن الفيروسات
معدات كشف عن الفيروسات
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أكد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تسليم أكثر من 1260 شحنة من معدات الكشف عن الفيروسات وتشخيصها وإمدادات أخرى إلى 123 دولة، معربا عن الامتنان لدعم الدول الأعضاء والذي سهل تحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك في كلمة جروسي الافتتاحية خلال أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة والتي انطلقت اليوم الإثنين، بالعاصمة النمساوية "فيينا"، بحضور السفراء وممثلي الدول الأعضاء.

وأكد جروسي أن الوكالة قامت - منذ الاجتماع الأخير لمجلس المحافظين - بالاستمرار في نشر المساعدات المتعلقة بوباء كورونا للدول الأعضاء إضافة إلى التوصل لاتفاق خلال الشهر الماضي بين إيران والوكالة بشأن حل بعض قضايا الضمانات الرئيسية.

وشدد على استمرار مكافحة فيروس كورونا ووضعه على رأس أولويات الوكالة حتى يتم هزيمة الوباء في النهاية.. مضيفا أنه يشجع الدول الأعضاء على مواصلة دعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مكافحة وباء كورونا.

ولفت إلى وجود مشروع تعاون تقني مقترح بشأن دعم القدرات الوطنية والإقليمية في العمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية المنشأ.

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