بومبيو: السفير الأمريكي لدى الصين سيترك منصبه

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، إن السفير الأمريكي لدى الصين تيري برانستادسيترك منصبه.وكتب على تويتر يقول "أشكر السفير تيري برانستاد على خدمته للشعب الأمريكي، على مدى أكثر من 3 سنوات كسفير للولايات المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية"، ولم يورد "بومبيو سببا لترك السفير لمنصبه."وقالت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، نقلا عن مصدر لم تعرفه إن برانستاد (73 عاما) من المرجح أن يغادر بكين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر.