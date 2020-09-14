الملا: توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود.. ومحطات تموين جديدة

رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أعمال الجمعية العامة لشركتي التعاون ومصر للبترول، لاعتماد نتائج أعمال عامهما المالي 20192020، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.وقال الملا، إن برامج عمل الوزارة وخططها المستقبلية تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود للسوق المحلي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية، بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان، وكذلك توفير احتياجات المشروعات القومية من الوقود والتي تنفذها الدولة في كل ربوع مصر، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المنظومة الآلية الذكية لرصد ومراقبة أرصدة البنزين والسولار بمحطات التموين والخدمة "ATG" ووضع أجهزة التتبع "GPS" في سيارات نقل المنتجات البترولية، والتحول الرقم في الأنشطة المختلفة في اطار برنامج إدارة الموارد والأصول "ERP" والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة.ووجه الملا بالتوسع في إقامة محطات ومنافذ الخدمة وتموين السيارات بالوقود خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية والسريعة وسرعة تنفيذ مشروعات تطوير المستودعات، كما شدد على أهمية استمرار التوسع في تقديم خدمات تموين الطائرات والسفن بالوقود وفتح مجالات عمل جديدة وإيجاد موارد إضافية، وطالب الملا باستغلال المساحات في محطات التموين القائمة وبحث إمكانية إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية لتصبح محطات تموين نموذجية متكاملة.وأشار إلى أن شركتي التعاون ومصر للبترول كان لهما دورًا مهمًا في توفير منتجات التعقيم والتطهير بكافة المنافذ ومحطات التموين التابعة لهما وبأسعار مناسبة تيسيرًا على المواطنين، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا.حضر الجمعيات كل من الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للمالية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، ونرمين إسماعيل، وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.