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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس تشكيل عصابي احترف الاتجار بالأسلحة في الإسكندرية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص بينهم سيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالاتجار فى الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصها.

كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابى مكون من سيدة و3 أشخاص بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالأسلحة والذخيرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أن الأشخاص الأربعة جميعهم لهم معلومات جنائية مسجلة، ولهم نشاط متعدد فى حيازة الأسلحة النارية والبيضاء وبيعها بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين فى أحد الأكمنة المعدة لهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى، وبتفتيشهم عثر على سلاح نارى وكمية من الذخيرة والطلقات النارية وسلاح أبيض مخبأة فى مكان سرى بالسيارة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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