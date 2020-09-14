ضبط 5 أطنان دواجن فاسدة في الشرقية

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط 4،980 طن "دواجن كامل- أجزاء دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطرى-غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمحافظة الشرقية.وضبط 2،280 طن "رنجة- برجر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "سيولة تامة" طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.كما تم ضبط 15 طن "جبن رومى- شرش" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "عفن ظاهرى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوحمص بمحافظة البحيرة.وضبط 1،500 طن "زيت طعام" مستلزمات إنتاج معبأة داخل تنك من مخلفات المصانع والمحلات "مجهول المصدر"، 500 عبوة "زيت طعام" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية، 1،200 طن "سكر حر" منتج نهائى معبأ داخل عبوات مدون عليها علامة تجارية، 750 كيلو جرام "سكر حر" مستلزمات إنتاج معبأ داخل أجولة بدون مستندات "مجهولة المصدر".ماكينة تغليف وتعبئة، 1000 ملصق لزوم إنتاج مغشوش ومقلد لعلامة تجارية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.كما تم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا (بمحافظة القاهرة) لاستيلائه على (139،197 جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإجراء عمليات صرف خبز وهمية دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء).. طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية.ضبط (5 طن "مستلزمات أعلاف حيوانية" بدون مستندات تدل على منشأها وغير مطابقة للمواصفات القياسية مما تضر بالثروة الحيوانية) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية).وضبط (3800 طن ألعاب نارية "أنواع وأحجام مختلفة" مجهولة المصدر محظور تداولها بالأسواق)، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة سمنود (بمحافظة الغربية).