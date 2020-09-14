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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 24 سلاحًا و114 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
الحملات الأمنية
الحملات الأمنية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 24 قطعة سلاح نارى، و114 قضية مخدرات، وتنفيذ 36513 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

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