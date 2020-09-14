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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة طنطا: نسعى للوصول لتصنيف عالمي متقدم يواكب جامعات الجيل 4

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
جامعة طنطا
جامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن التحول الرقمي بالجامعة يمثل المحرك الرئيس لكافة مجالات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة، حيث تسعى الجامعة للوصول لتصنيف عالمي متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع خلال سنوات.

جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم، لفريق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات، والمهندس حسام فضل، والمهندس أشرف نجيب، بحضور الدكتور طارق فايد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة طنطا، والدكتور يحيى عبد الجليل مدير مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الزيارة تأتي في إطار اعتماد مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات وذلك للبدء في تدريب طلاب الدراسات العليا بالجامعة على أساسيات التحول الرقمي سعيا لتفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي لطلاب الدراسات العليا كجزء من الخطة التي تنتهجها جامعة طنطا للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

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