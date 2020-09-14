رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

شركة استخبارات: إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
إسرائيل هاجمت منشأة
إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا
سارة شريف
طباعة
نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تقريراً اليوم الأثنين جاء فيه أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم الجمعة منشأة لإنتاج الصواريخ خارج مدينة حلب السورية، ودمرت مبنى بالكامل وألحقت أضرارا بآخر، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة استخبارات إسرائيلية خاصة.

وصرحت شركة الاستخبارات الإسرائيلية ImageSat International المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية، "كان الهدف من الهجوم إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا، ربما لحزب الله، من خلال الإضرار بعناصره الحيوية". وقيل إن الغارة استهدفت مصنع صواريخ النظام السوري في السفيرة، خارج حلب، شمال سوريا، وبحسب موقع ImageSat، فإن المبنيين اللذين أصيبا في الغارة "كان لهما دورا مهما في إنتاج الصواريخ في مصنع السفيرة للصواريخ".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات المزعومة، تماشيا مع سياسته التي يتبعها منذ فترة طويلة بعدم تأكيد أو نفي أنشطته في سوريا.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت يوم الأحد على الأقل بعض الأضرار التي سببتها الغارة. وأحد المباني، الذي قالت ImageSat إنه يحتوي على الأرجح على متفجرات، تم تدميره بالكامل في الهجوم. وأصيب المبنى الثاني بأضرار بالغة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل علنا تفاصيل عملياتها في سوريا، لكنها أكدت منذ فترة طويلة أنها ستتخذ إجراءات ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا وجهود تزويد الجماعات المسلحة في المنطقة بذخائر متطورة.

هذا الهجوم هو أول غارة جوية إسرائيلية على أهداف في سوريا منذ هجوم 20 يوليو، والذي قُتل فيه أحد مقاتلي حزب الله، مما دفع المنظمة اللبنانية إلى التعهد بالانتقام لمقتله.
شركة استخبارات: إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا
شركة استخبارات: إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا
شركة استخبارات: إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا
شركة استخبارات: إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا

موضوعات متعلقة

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«تعليم الإسكندرية» تستبعد مديرة مدرسة «الشهيد المسيرى» وتحويلها للتحقيق

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

أبوالغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

خطوات التصالح في مخالفات البناء

اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

الليلة.. «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة

وزيرة الثقافة: لأول مرة تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادي

إيناس عبدالدايم تطلق سلسلة ندوات بعنوان «علاقات ثقافية»

سميرة أحمد في ضيافة قصر السينما (صور)