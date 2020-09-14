شركة استخبارات: إسرائيل هاجمت منشأة صواريخ في سوريا

نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تقريراً اليوم الأثنين جاء فيه أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت يوم الجمعة منشأة لإنتاج الصواريخ خارج مدينة حلب السورية، ودمرت مبنى بالكامل وألحقت أضرارا بآخر، وفقا لصور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة استخبارات إسرائيلية خاصة.وصرحت شركة الاستخبارات الإسرائيلية ImageSat International المتخصصة في تحليل صور الأقمار الصناعية، "كان الهدف من الهجوم إضعاف إنتاج الصواريخ في سوريا، ربما لحزب الله، من خلال الإضرار بعناصره الحيوية". وقيل إن الغارة استهدفت مصنع صواريخ النظام السوري في السفيرة، خارج حلب، شمال سوريا، وبحسب موقع ImageSat، فإن المبنيين اللذين أصيبا في الغارة "كان لهما دورا مهما في إنتاج الصواريخ في مصنع السفيرة للصواريخ".ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات المزعومة، تماشيا مع سياسته التي يتبعها منذ فترة طويلة بعدم تأكيد أو نفي أنشطته في سوريا.وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت يوم الأحد على الأقل بعض الأضرار التي سببتها الغارة. وأحد المباني، الذي قالت ImageSat إنه يحتوي على الأرجح على متفجرات، تم تدميره بالكامل في الهجوم. وأصيب المبنى الثاني بأضرار بالغة.ونادرا ما تؤكد إسرائيل علنا تفاصيل عملياتها في سوريا، لكنها أكدت منذ فترة طويلة أنها ستتخذ إجراءات ضد الوجود العسكري الإيراني في سوريا وجهود تزويد الجماعات المسلحة في المنطقة بذخائر متطورة.هذا الهجوم هو أول غارة جوية إسرائيلية على أهداف في سوريا منذ هجوم 20 يوليو، والذي قُتل فيه أحد مقاتلي حزب الله، مما دفع المنظمة اللبنانية إلى التعهد بالانتقام لمقتله.