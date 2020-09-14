قطع المياه عن العبور 12 ساعة غدًا

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 15 9 2020 وذلك من الساعة 10 مساء، وحتى الساعة 10 صباحا بعد غد الأربعاء الموافق 16 19 2020 ببعض المناطق وذلك لوجود أعمال الصيانة بمأخذ المياه وهي:-- المناطق التي تتغذى من رافع رقم 2 المغذي للمياه لمدينة القاهرة الجديدة وكذلك مدن الشروق وبدر والعبور الجديدة.- المناطق التي تتغذى من خارج منظومة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة السلام والنهضة.ويهيب الجهاز بالمواطنين والمنشآت الخدمية مثل المخابز والمستشفيات وخالفه تدبير احتياجتهم من المياه خلال تلك الفترة وايضا يوف رالجهاز عربات مياه الشرب للاحتياجات الضرورية.