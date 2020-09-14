مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالقليوبية

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 12 آخرون في حادثة تصادم سيارتين على الطريق الحر في زمام مدينة قها مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالطريق وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى الجامعى لاتخاذ اللازمتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق مدينة قهاانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص تحمل لوحات معدنية "م ق أ 4732" منوفية وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "1792 ع ص م"ودلت المعاينة الأولية أن سائق السيارة ربع نقل انحرف بشدة بسبب سرعته الجنونية واصطدم بالسيارة الميكروباص المحملة بالركاب مما تسبب في انقلاب السيارة الميكروباص وسقوطها من أعلى إلى أسفل الطريق وسط الزراعاتوأسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 14 راكبا وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعى ببنهاوتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق