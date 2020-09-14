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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالقليوبية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:43 ص
حادث تصادم
حادث تصادم
كتب صلاح حسنى
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لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 12 آخرون في حادثة تصادم سيارتين على الطريق الحر في زمام مدينة قها مما أدى إلى تعطل حركة المرور بالطريق وتم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى الجامعى لاتخاذ اللازم

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد عبد العظيم محمد مدير إدارة المرور بالقليوبية يفيد وقوع حادث تصادم مروع على الطريق الحر بنطاق مدينة قها

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين أن الحادث وقع بين سيارتين ميكروباص تحمل لوحات معدنية "م ق أ 4732" منوفية وسيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم "1792 ع ص م"

ودلت المعاينة الأولية أن سائق السيارة ربع نقل انحرف بشدة بسبب سرعته الجنونية واصطدم بالسيارة الميكروباص المحملة بالركاب مما تسبب في انقلاب السيارة الميكروباص وسقوطها من أعلى إلى أسفل الطريق وسط الزراعات

وأسفر الحادث عن وفاة اثنين وإصابة 14 راكبا وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعى ببنها

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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