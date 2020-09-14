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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 80 طن مخلفات وقمامة بمراكز أسيوط

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
محمد أبو شادي
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قالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، إنه تم رفع ما يقرب من 80 طن مخلفات قمامة خلال حملات مكبرة بعدة مراكز مؤكدين أن المحافظة تولي ملف النظافة أولوية واهتمامًا كبيرًا وتسخر كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة أنحاء المحافظة لافتا إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

كانت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والغنايم وأسيوط قد قامت بحملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع حيث تم رفع 35 طن من أماكن تجمعات المخلفات بقرى غرب ديروط فضلًا عن رفع حوالي 30 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات ونواتج تطهير ترع ومصارف بعدة أماكن بمركز الغنايم بالإضافة إلى رفع ما يقرب من 15 طن قمامة ومخلفات بقرى مركز ومدينة أسيوط وذلك بمشاركة اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وجاد الله مشرف جادالله رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود نجار عطا القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة ديروط ونواب رؤساء المراكز والمساعدين ورؤساء الوحدات القروية ومسئولي الحملات الميكانيكية بتلك المراكز وبمعدات الوحدة المحلية من قلابات ولوادر وجليدر وغيرها كما قامت رئاسة مركز أسيوط بصيانة كشافات الإنارة وغسيل الجلاوبات الخارجية بالطريق السريع بنطاق المركز وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الطرق.
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
رفع 80 طن مخلفات وقمامة بمراكز أسيوط
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
رفع مخلفات وقمامة
رفع 80 طن مخلفات وقمامة بمراكز أسيوط

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