رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
طباعة
- مدبولى يوافق على إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث فى القاهرة
- طلبات من مصنّعِين للحصول على أراضٍ لإقامة مصانع كبيرة تعتمد على مدخلات إنتاج من الورش الصغيرة
- إنشاء مصنع على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع وبدء العمل به نهاية العام الجارى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع فى استكمال باقى مكونات مشروع مدينة دمياط للأثاث، لا سيّما ما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد فى زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية، وتتماشى مع التفضيلات الغربية فى عالم الأثاث، من خلال ما يمكن أن يقدمه خبراء عالميون فى هذا المجال.

وأشار مدبولى إلى أهمية الترويج للحوافز التى يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سوف يستفيد منها مصنعو الأثاث فى دمياط، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التى يتيحها قانون الاستثمار.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث أوضح أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى استقدام خبراء تطوير صناعة الأثاث بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على حركة الطيران، لكن خلال الشهر القادم سوف يصل وفد ألمانى يمثل إحدى كبريات الشركات الألمانية لعمل أمر توريد لتصميمات عصرية من الأثاث، وسوف يتبعه وصول وفود أخرى.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد أن أول مصنع كبير بالمدينة تم إنشاؤه على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع سوف يبدأ العمل نهاية العام الجارى، وهو مصنع متطور يمتلك قدرات تصديرية عالية، بالإضافة إلى ورود عدة طلبات من مصنّعِين للحصول على قطع أراض لإقامة مصانع كبيرة تعتمد على مدخلات إنتاج من الورش الصغيرة.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى اللجنة المشكلة من عدة جهات لبحث مقترحات تيسير وحل أي عوائق تواجه أصحاب الورش والمصنعين، والتى من المنتظر أن تنتهى من تقريرها نهاية الأسبوع القادم لعرضه على رئيس الوزراء.

وعرضت محافظ دمياط تطورات العمل بالمشروع منذ افتتاحه، مشيرة إلى مقترح إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث فى القاهرة، على غرار المعرض الدائم الموجود فى دمياط، من أجل التعريف بمنتجات المدينة من مختلف أنواع الأثاث، وهو المقترح الذى وافق عليه رئيس الوزراء، موجهًا بسرعة العمل على تنفيذه، بالإضافة لسرعة عرض تقرير اللجنة المعنية بمراجعة آليات العمل بالمدينة، حتى يتسنى تنفيذ توصياتها التى تهدف إلى مزيد من التطوير للمشروع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

وزير الاتصالات يكشف عن تفاصيل أضخم مشروع قومي لحماية أراضي الدولة

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

«قومي المرأة» يكرّم «سيدة القطار».. ويجهز حديقة «صفية» في مدرستها

أبوالغيط: الإجماع العربي على القضية الفلسطينية لن يتأثر بالتطورات الأخيرة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

خطوات التصالح في مخالفات البناء

اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

الليلة.. «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة

وزيرة الثقافة: لأول مرة تأسيس وحدة مركزية لصون التراث غير المادي

إيناس عبدالدايم تطلق سلسلة ندوات بعنوان «علاقات ثقافية»

سميرة أحمد في ضيافة قصر السينما (صور)