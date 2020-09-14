مصممة أزياء توضح موضة خريف 2020

خلال السطور التالية:

تهتم العديد من الفتيات لمعرفة موضة خريف- شتاء 2020-2021 ليواكبوا خطوط الموضة ولمعرفة الاستايلات المختلفة من جانب المتخصصين والمحترفين في مجال الموضة في العالم العربي، وبالتزامن مع وجود أزمة كورونا لا يوجد الاستايلات الجديدة بشكل متوسع ولكن هناك استايلات لا يأتي الزمن عليها مثل الفساتين وهذا ما أكدته لنا مصممة الأزياء عالية السهيم.-اختاري جوارب النيلون الطويلة الملونة أو المطبعة ونسقيها مع فستانك الصيفي وهو كفيل بنقل إطلالتك إلى مستوى آخر.- اختاري الجوارب المطبوعة والملونة بتدرجات قوية إذا كنت صاحبة أسلوب جرئ ؛أما إذا كنت من النساء اللواتي لا يفضلن المجازفة في إطلالاتهن فاختاري جوارب النايلون السميكة بألوان هادئة.- ارتدي فستان الصيف تحت أي توب شتوي هذا التنسيق سيمنح للفتاة حياة أخري ومتعة مختلفة مع ارتداء كعب عالي ضخم.-سواء في حالة ارتداء الفتاة فستان قصير أو طويل يفضل ارتداء بوتس معه بأشكال المختلفة يصل إلى الركبة هذا الشكل والاستايل محب لدى الفتيات الطويلة في فصل الشتاء.- اختاري قميص أو توب ذو لياقة عالية ونسقيها تحت الفستان تنسيق يناسب صاحبات الأسلوب العصري والمغامر وإذا كانت ذوقها جرئ يفضل أن تستخدم التوب ملونة أو مطبعة أنا كانت ذات ذوق كلاسيكي اختاري القميص أو التوب باللون الأبيض أو الأسود ويصبح اللوك أنيق على الفستان.