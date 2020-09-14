تسليم 580 وحدة إسكانية بين الأسمرات والمحروسة

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة ومدير غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات، إن ما تم تسليمه خلال الجولة الأخيرة من الإزالات 580 وحدة إسكانية بين الأسمرات والمحروسة.وأوضح معوض لـ "الدستور" أن المحافظة نقلت سكان المناطق المزالة سيدي فرج وعزبة الصفيح واسطنبل عنتروعدد من الأماكن بالقاهرة.وأشار عوض إلى أن الوحدات المستقبلة لسكان العشوائيات شاملة الأثاث وسيارات تنقل الأسر والأهالي، مشيرًا إلى أن تعويض الأهالي جاء وفق لجنة مهمتها بحث أحقية كل قاطن لعشة وعقار.