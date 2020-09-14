إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة، بالطريق الصحراوي "محور الضبعة" بالكيلو 180 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة وهم كل من "لوسيندا عصام سمير، 5 سنوات، مريم سامح جرجس القاهرة، 9 سنوات، ميادة نبيل عجبان، 31 سنة، لافييرا عصام سمير، 3 سنوات، نيرفانا سامح جرجس، 12 سنة، مي نبيل عجبان، 37 سنة، عصام سمير عجبان، 35 سنة"، وعمل الإسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.