ارتفاع إصابات كورونا في النمسا لـ33 ألفًا و463

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الاثنين، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 33 ألفا و463 حالة، تعافى منها 26 ألفا و760 حالة، بينما توفيت 756 حالة، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الإصابات الجديدة انخفضت نسبيا، وأنه تم تسجيل 163 إصابة جديدة في العاصمة فيينا.وكان المستشار النمساوي، سباستيان كورتس، قد توقع بداية "الموجة الثانية" من الوباء في نهاية الأسبوع الجاري.