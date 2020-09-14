عمان تسير رحلات إغاثة جوية لمتضررى السيول بالسودان

سيرت سلطنة عمان، رحلات إغاثة جوية إلى السودان، إثر الفيضانات التي تعرَّضت لها مؤخرًا نتيجة الأمطار الغزيرة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الإثنين، أن الرحلات الجوية سيرت بواسطة طائرات نقل عسكرية من سلاح الجو السلطاني العُماني، وتحمل على متنها مختلف الاحتياجات الإنسانية الضرورية ومواد إغاثية متنوعة، وذلك بالتنسيق والتنظيم مع الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية.يأتي تسيير هذه الرحلات في إطار المساعدات والجهود الإنسانية التي تقدمها السلطنة للدول الشقيقة والصديقة في الحالات الطارئة والاستثنائية.