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الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 297 فلسطينيًا بينهم 12 طفلا في أغسطس الماضي

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 11:55 ص
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
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أعلنت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان في فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 297 فلسطينيا، بينهم 12 طفلًا، و10 نساء، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت مؤسسات «هيئة شئون الأسرى والمحرّرين، ونادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- سلوان»، في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت 103 فلسطينيين من القدس، و33 فلسطينيا من رام الله والبيرة، و42 فلسطينيا من الخليل، و40 فلسطينيا من جنين، ومن بيت لحم 23 فلسطينيا.

فيما اعتقلت 10 فلسطينيين من نابلس، ومن طولكرم 20 فلسطينيا، و11 فلسطينيا من قلقيلية، و8 فلسطينيين من أريحا، و4 فلسطينيين من طوباس، واثنين من سلفيت، إضافة إلى فلسطيني من غزة.

وبيّنت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى أغسطس 2020، قرابة 4500 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 140 طفلًا، والمعتقلين الإداريين ما يقارب 340، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة 73 أمرا، من بينها 34 أمرًا جديدًا، و39 تمديدا.

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