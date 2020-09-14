لدعم العظام والأسنان.. 3 أطعمة تزيد مستوى فيتامين «د» في الجسم

- لماذا نحتاج فيتامين د

- كيفية زيادة تناول الفيتامين

- البيض

- السمك

- الفطر

يعد فيتامين "د" مهم حقا لنا، لأنه يساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم، ويدعم صحة الأسنان والعظام، كما أنه ضروري للمناعة وحركة العضلات، وتحدث موقع "إكسبريس" إلى روب هوبسون، مستشار التغذية بشركة Flora، لمعرفة كيفية الحصول على ما يكفي من فيتامين "د".قال مستشار التغذية: "نقص فيتامين "د" يؤثر على 13٪ من سكان العالم، ويمكن أن تشمل الأعراض الخفيفة ضعف العضلات والتعب، وقد يؤدي أيضا إلى الاكتئاب، وآلام العضلات، وآلام العظام، والالتهابات المتكررة وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يسبب الكساح لدى الأطفال الصغار ولين العظام لدى البالغين، وخاصة أولئك الذين يخضعون للرعاية أو الذين يقضون الكثير من الوقت في الداخل"، وتساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين (د)، ولكن معظمنا لا يظل في الهواء الطلق لفترة كافية للحصول على قدر كاف من أشعة الشمس.وإذا كنت تعزل نفسك في المنزل، في ظل جائحة كورونا، فستحتاج إلى استكمال نظامك الغذائي بمنتجات تحتوي على فيتامين "د".توصي هيئة الصحة العامة في إنجلترا الجميع بتناول مكمل يومي يوفر 10 ميكروغرامات من فيتامين "د"، ومع ذلك، يقترح "هوبسون" الحصول على الفيتامين من خلال نظامك الغذائي. وهذا ما عليك تناوله:ينصح" هوبسون" أن تبدأ يومك بالبيض، موضحا "صفار البيض مصدر كبير لفيتامين (د)، لذا ابدأ يومك بالبيض على الإفطار، والدجاج الذي يحصل على ضوء الشمس ينتج الفيتامين في بيضه، أكثر من الأنواع التي تبقى في الداخل، لذا تأكد من اختيار الأصناف جيدا".تعتبر الأسماك الزيتية طريقة رائعة أخرى للحصول على الفيتامين، وأوضح هوبسون: "المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الزيتية مثل السلمون المعلب أو الطازج، من أغنى مصادر الغذاء الطبيعي به.و تابع: "بالنسبة للنباتيين على وجه الخصوص، يعتبر الفطر من بين المصادر النباتية الوحيدة تماما لفيتامين "د"، وعندما ينمو تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يصنع الفيتامين الخاص به مثل البشر".