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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالى شبرا النملة يطالبون محافظ الغربية بالتدخل لعودة مياه الشرب

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
أهالي شبرا
أهالي شبرا
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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سيطرت حالة من الاستياء والغضب بين أهالي قرية شبرا النملة، التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك بسبب انقطاع مياه الشرب وضعف ضخها عن القرية لفترات طويلة من اليوم، وذلك منذ نحو 5 أيام، دون أي إخطار أو تنويه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن ذلك، وحتى يقوم الأهالي بتوفير احتياجاتهم من المياه.

وأكد عدد من الأهالي، أنهم فوجئوا بانقطاع المياه عن القرية لفترات طويلة وضعف ضخها في بعض المناطق منذ عدة أيام دون إخطار الأهالي بذلك، حتى يستطيعوا تخزين كميات كافية من المياه، لتوفير احتياجاتهم منها، وخاصة للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب الأهالي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتدخل لسرعة عودة ضخ مياه الشرب مرة أخرى كما كانت من قبل وضرورة إخطار وإعلان المواطنين قبل قطع أو ضعف المياه المياه طالما أنه ليست بسبب مفاجئ لتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع حال وجود أعمال صيانة للشبكة.

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