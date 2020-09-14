رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: خطة لمتابعة السيول وتقليل أخطارها

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي
وائل القمحاوى
طباعة
اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، لمتابعة الأعمال الجارية بالقطاعات التابعة للمصلحة، وأهمها الاطمئنان على حالة مخرات السيول وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تجنب حدوث أي أزمات، وذلك من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.

 وأكد وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، اليوم الإثنين، أنه تم وضع خطة وتكثيف الاستعداد لموسم السيول، من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات.

كما أعلن عبدالعاطي، عن وضع خطة لمتابعة مخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة شبكات الترع والمصارف، كما تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول من آثارها التدميرية، والاستفادة من مياهها.

موضوعات متعلقة

محللون دوليون: أردوغان يتشبه بـ«حسن البنا» مؤسس تنظيم الإخوان

انتشال 3 جثامين لعمال سقطوا في خط طرد صرف صحي بأسيوط

بعد التسريبات الأخيرة.. رعب يسيطر على مذيعي قنوات الإخوان في تركيا

سيدة تتهم زوجها بالزنا.. والأخير: «كنت بديها درس»

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

«تعليم الإسكندرية» تستبعد مديرة مدرسة «الشهيد المسيرى» وتحويلها للتحقيق

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

العثور على قذائف من الحرب العالمية الثانية بالصين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يبدع فى عزف الموسيقى العالمية والمصرية بالمانسترلى

حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى في طنطا

ما بين الخبرة والشقاوة.. جزء ثان من «مسرح زوبة» لـ سلوى بكر