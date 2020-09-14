الرى: خطة لمتابعة السيول وتقليل أخطارها

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، لمتابعة الأعمال الجارية بالقطاعات التابعة للمصلحة، وأهمها الاطمئنان على حالة مخرات السيول وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تجنب حدوث أي أزمات، وذلك من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كل الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.وأكد وزير الموارد المائية والرى، خلال الاجتماع، اليوم الإثنين، أنه تم وضع خطة وتكثيف الاستعداد لموسم السيول، من خلال التنسيق مع المحافظات لوضع سيناريوهات أزمة للتعامل مع السيول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار، وتكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات.كما أعلن عبدالعاطي، عن وضع خطة لمتابعة مخرات السيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة شبكات الترع والمصارف، كما تم إنشاء منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة بالتنسيق مع المحافظات، الاستعدادات لمجابهة الأمطار والسيول من آثارها التدميرية، والاستفادة من مياهها.