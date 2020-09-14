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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 339 شابا واستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة ببنى سويف

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 339 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب من ذوي القدرات الخاصة بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شابًا.

وأوضح محمد طلعت مدير المديرية، أنه خلال أغسطس الماضي، قامت المديرية باستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة، و364 كارنيه مزاولة حرفة، فضلًا عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية أنه تم تسجيل 37 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة.

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