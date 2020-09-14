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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مشروعك» يساهم فى تنفيذ 5 آلاف مشروع للشباب بتمويل 655 مليونا بالمنوفية

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:43 ص
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في تنفيذ 5 الآف و331 مشروعا للشباب منذ بدء البرنامج بتمويل يصل أكثر من 655 مليون جنيه، مما ساهم في توفير ما يزيد على 8 آلاف فرصة عمل للشباب بنطاق المحافظة.

كما صرح محافظ المنوفية أنه خلال شهر أغسطس تم توفير 110 فرص عمل لشباب الخريجين من خلال تنفيذ 83 مشروعا متنوعا بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة بتمويل تجاوز 12 مليونا و830 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن "مشروعك" يخدم جميع المجالات، سواء إنتاجية أو صناعية أو زراعية أو تجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، وأن من أهم المشروعات ( تجارة مواد بناء، محلات ملابس جاهزة، بيع وتقطيع زجاج، مصنع مواسير بلاستيك، مخبز، مكتبة) وغيرها من المشروعات.

وقد ناشد محافظ المنوفية جموع الشباب بالإقبال على هذه المبادرة لإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية والحد من البطالة.

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