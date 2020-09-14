1000 جنيه تأمينًا.. كنائس الإسكندرية تضع شروطًا لتنظيم الأكاليل

أصدر القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الإسكندرية؛ قرارا بشأن تنظيم الأكاليل، نظرا للتجمعات في الأكاليل خلال الفترة الماضية ما نتج عنه تزايد في إصابات كورونا.وأضاف القمص إبرام إميل، في بيان اليوم؛ أنه تقرر الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأفراد خلال الأكاليل، والالتزام بارتداء الكمامة بداية من دخول الكنيسة حتى الخروج منها، على أن يتعهد العروسان بحضور عدد معين من المدعوين حسب سعة الكنيسة المقام فيها الإكليل.وتابع وكيل بطريركية الإسكندرية: أنه يتم سداد مبلغ 1000 جنيه كتأمين يتم استراجعه عند الالتزام بالإجراءات السابقة.