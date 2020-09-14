«سيدات الأعمال»: موقع أسوان الإستراتيجي يجعلها المدينة المثالية للاستثمارات

ينظم المجلس العربي لسيدات الأعمال رحلة عمل إلى محافظة أسوان، عاصمة الشباب الإفريقي خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، حيث يشارك في الوفد عدد من رجال وسيدات الأعمال لزيارة أسوان والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، فيما تدعم العديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية المختلفة كفتح سبل الاستثمار الصناعي بالمنطقة الصناعية بالعلاقى على مساحة 50 فدانا.وصرحت عبير عصام رئيس مجلس الأمناء، أن المجلس خطط لتنظيم رحلة عمل لأسوان منذ أشهر مضي، ولكن لم يتم التنفيذ بسبب انتشار فيروس كورونا، وفور عودة الحياة إلى طبيعتها، تم استكمال إجراءات التجهيز لتفعيل دور المجلس في توجيه رجال وسيدات الأعمال نحو الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة بصعيد مصر.وأشارت عصام، إلى أن العربي لسيدات الأعمال، يقوم من خلال الزيارة بتشجيع المستثمرين على توجيه استثماراتهم إلى محافظة أسوان، وذلك بالتعاون مع محافظة أسوان وتحت رعاية اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، حيث يضم جدول الأعمال اجتماع وفد المجلس بالسيد اللواء أشرف عطية عبد الباري- محافظ أسوان، وزيارة مدينة أسوان الجديدة والاجتماع برئيس جهازها السيد المهندس أحمد رشاد.وأضافت عصام، محافظة أسوان تتميز بموقع استراتيجي يجعلها المدينة المثالية للاستثمارات التي تستهدف غزو السوق الأفريقي بتنوعه وضخامته، بالإضافة إلى قدرة المحافظة على فتح أبوابها أمام الاستثمارات في مختلف المجالات، نظرًا لوجود مميزات على رأسها التحول العمراني والسياحي والصناعي الذي تكفله مدينة أسوان الجديدة التي توفر فرص الاستثمار بالمجالات السياحية والتجارية والخدمية والطبية، إضافة إلى الفرص المتاحة سواء بقطاعات الصناعة والعقارات والأراضي والسياحة والترفيه والإنتاج الحيواني وخدمات الطرق.الجدير بالذكر، أنه تم توفير 43 مليون متر أراضى للمصانع على أن تستكمل إلى 60 مليون متر بنهاية العام الحالى، فيما كان قد وافق مجلس الوزراء نهاية 2019، على إقامة منطقة حرة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة، ليقام عليها 160 مشروعا باستثمارات تصل إلى 2.3 مليار دولار، وتوفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وتحقيق 1.1 مليار دولار قيمة مضافة للناتج المحلى تساهم فى نمو الصادرات الخارجية بقيمة 675 مليون دولار سنويا، وهى ضمن خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين.