روسيا: نراقب عن كثب المدمرة الأمريكية «روس» فى بحر البلطيق

أعلن مصدر في مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن أن أسطول البلطيق الروسي يراقب بدقة وعن كثب، تحركات المدمرة الأمريكية «روس» الحاملة لصواريخ موجهة، والتي دخلت مياه بحر البلطيق أمس، وفقا لقناة «روسيا اليوم» الإخبارية.ودخلت مجموعة من السفن الحربية التابعة لدول الناتو، بقيادة المدمرة «روس» إلى مياه بحر بارنتس الأسبوع الماضي، قامت قوات الأسطول الشمالي الروسي بمراقبتها ومتابعة تحركاتها.