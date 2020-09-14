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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«تعليم الإسكندرية» تستبعد مديرة مدرسة «الشهيد المسيرى» وتحويلها للتحقيق

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
يوسف الديب
يوسف الديب
هبه عويضه
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استبعد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، مديرة مدرسة الشهيد محمد على المسيري الإعدادية بنات بإدارة العجمى التعليمية وأحالها للتحقيق، وذلك لرفع صورة واسم الشهيد محمد على المسيري من الصفحة الرسمية للمدرسة.

وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية بتشكيل لجنة وبحث الشكوى المقدمة من والدة الشهيد محمد على المسيري المطلق اسمه على المدرسة بانتزاع اسم وصورة الشهيد من الصفحة الرسمية للمدرسة، وتم تكليف وكيلة المدرسة لتسيير الأعمال بالمدرسة حتى انتهاء التحقيقات.

وأكد «الديب» على حق الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم وأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وتخليد ذكراهم ورعاية أسرهم رعاية كاملة عرفًا وامتنانًا وتقديرًا لشهداء مصر الأبرار لما قدموه من أجل حماية الوطن وسلامة أراضيه.

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