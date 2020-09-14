بازينة: السفارات المصرية بالخارج تلعب دورا مهما

أشاد المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، بالدور الكبير الذي تلعبه السفارة المصرية بالنمسا في تواصلها مع أبناء الجالية المصرية لشرح كافة القضايا، وكل ما يحدث على أرض مصر لأبناء الجالية المصرية بالنمسا.وأضاف المهندس حسام بازينة في تصريح خاص للدستور أن من بين القضايا التي تشغل الرأي العام المصري في الداخل والخارج هي قضية سد النهضة حيث أن قضية المياه هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السفارة المصرية في النمسا حرصت على شرح الجهود المصرية في هذا الشأن، وشرحها المستفيض للقضية بكافة أبعادها والتأكيد على أن مصر لن تسمح في التفريط في نقطة مياه واحدة من حقها في مياه النيل، ومثلنا في الدور الذي يقوم به القنصل المصري العام بالنمسا المستشار باسم طه الذي يحرص على التواصل مع أبناء الجالية المصرية بالنمسا لتوضيح كافة الشواغل التي تشغل الرأي العام المصري بالنمسا.