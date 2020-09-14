رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بازينة: السفارات المصرية بالخارج تلعب دورا مهما

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:16 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
طباعة
أشاد المهندس حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، بالدور الكبير الذي تلعبه السفارة المصرية بالنمسا في تواصلها مع أبناء الجالية المصرية لشرح كافة القضايا، وكل ما يحدث على أرض مصر لأبناء الجالية المصرية بالنمسا.

وأضاف المهندس حسام بازينة في تصريح خاص للدستور أن من بين القضايا التي تشغل الرأي العام المصري في الداخل والخارج هي قضية سد النهضة حيث أن قضية المياه هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر.

وذكر رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا أن السفارة المصرية في النمسا حرصت على شرح الجهود المصرية في هذا الشأن، وشرحها المستفيض للقضية بكافة أبعادها والتأكيد على أن مصر لن تسمح في التفريط في نقطة مياه واحدة من حقها في مياه النيل، ومثلنا في الدور الذي يقوم به القنصل المصري العام بالنمسا المستشار باسم طه الذي يحرص على التواصل مع أبناء الجالية المصرية بالنمسا لتوضيح كافة الشواغل التي تشغل الرأي العام المصري بالنمسا.

موضوعات متعلقة

مصر تؤكد دعمها لمساعي السعودية لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن

مليارا دولار استثمارات كوريا الجنوبية مع مصر

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

«تعليم الإسكندرية» تستبعد مديرة مدرسة «الشهيد المسيرى» وتحويلها للتحقيق

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

العثور على قذائف من الحرب العالمية الثانية بالصين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يبدع فى عزف الموسيقى العالمية والمصرية بالمانسترلى

حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى في طنطا

ما بين الخبرة والشقاوة.. جزء ثان من «مسرح زوبة» لـ سلوى بكر