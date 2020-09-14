رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 14 سبتمبر 2020 الموافق 26 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
طباعة
وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقرى والنجوع والتوابع لـ 50 جنيها للمتر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القرى، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي.

من جهته،، استعرض نائب المحافظ، تحليل نتائج الحصر وبيانات المخالفات وأنواعها بنطاق المحافظة، بالاستعانة بالخريطة المعدة بمعرفة جهاز التعبئة العامة والإحصاء وبمنظومة المتغيرات المكانية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.
اللواء أسامة القاضي
تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء
تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء
اللواء أسامة القاضي
تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء
تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء

موضوعات متعلقة

أحمد حسن وزينب.. أزمات لا تنتهى

مليارا دولار استثمارات كوريا الجنوبية مع مصر

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حريق بقطار «القاهرة الإسكندرية» فى القليوبية

حريق مفاجئ أثناء مرور سيارة وزيرة البيئة في كفر الشيخ

«تعليم الإسكندرية» تستبعد مديرة مدرسة «الشهيد المسيرى» وتحويلها للتحقيق

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«النقاد فى مصر قليلون وهذا منافسى الوحيد».. اعترافات عادل إمام

«كان يتيمًا وبيصعب علىّ».. كواليس علاقة تحية كاريوكا بـ«حليم»

محمد صبحى عن سر اعتزاله السينما: بحثت عن الاحترام فلم أجده

حكاية حاتم ذو الفقار القصيرة مع الفن.. دخل السجن 3 مرات ومات وحيدًا

نجم الساعة

مى سليم: لا أوافق على الظهور لمجرد إثبات الحضور

منوعات

اكتشاف حفريات حيوانية عمرها 25 مليون سنة شمال غربي الصين

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 14-9-2020

إغلاق 4 منشآت لمخالفتها تدابير فيروس كورونا بدبى

العثور على قذائف من الحرب العالمية الثانية بالصين

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الرجل الحر لن يقبل بديلًا عن المرأة الحرة
عمرو خالد
الكون خير شاهد على عظمة الخالق
ماجد حبته
ما لـ«الأتراك» فى مالى!
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
المزيد

الثقافة

«رباعى أوتار» يبدع فى عزف الموسيقى العالمية والمصرية بالمانسترلى

حفلتان يوميًا لعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامي» تلبية لرغبة الجمهور

دورات تدريبية تكنولوجية بالمركز الثقافى في طنطا

ما بين الخبرة والشقاوة.. جزء ثان من «مسرح زوبة» لـ سلوى بكر