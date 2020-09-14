تخفيض سعر المتر لـ50 جنيها بقرى ونجوع المنيا في مخالفات البناء

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومدير إدارة التفتيش الهندسي للمحافظة، بتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للقرى والنجوع والتوابع لـ 50 جنيها للمتر، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي.جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ، بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية التسع، وجميع رؤساء القرى، ومديري الإدارات الهندسية، ومسئولي التنظيم، ومديري إدارات التخطيط العمراني، والتفتيش الهندسي.من جهته،، استعرض نائب المحافظ، تحليل نتائج الحصر وبيانات المخالفات وأنواعها بنطاق المحافظة، بالاستعانة بالخريطة المعدة بمعرفة جهاز التعبئة العامة والإحصاء وبمنظومة المتغيرات المكانية.وأكد المحافظ، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، وتحقيق السلامة الإنشائية للمباني حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة والدقيقة لكل فني التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعدي على أملاك الدولة.ووجه المحافظ، رؤساء المراكز ومديري المراكز التكنولوجية، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات في وقت قياسي، ودون أي أعباء عليهم، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز التكنولوجية والمدن، من خلال اتخاذ كافة أساليب التعقيم والتطهير، وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز.