«عشماوي» يشارك في ندوة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر اليوم

تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ندوة عبر الإنترنت، اليوم الاثنين، وتستضيف خلالها الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية.ويدور الاجتماع حول "عرض عن الإمدادات الوطنية والتجارة الداخلية، والمحافظ الاستثمارية الخاصة بالمراكز اللوجستية والأنشطة ذات الصلة، والتبادل السلعى وصلته بقطاع الأعمال الزراعية، ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التى تنظمها الغرفة بهدف تزويد أعضائها بمنصة آمنة لمناقشة القضايا المتعلقة بتأثير جائحة كورونا على النظام الاقتصادى والعلاقات التجارية.كما تهدف غرفة الفرنسية من خلال هذه الندوات إلى استضافة المسئولين فى القطاعين العام والخاص لإتاحة الفرصة للمشاركين للوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية المحتملة