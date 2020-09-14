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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«قبول عالمي» للفول السوداني المصري

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:15 ص
الفول السوداني
الفول السوداني
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير رسمي أصدره المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الفول السوداني المصري يحظى بقبول في الأسواق الدولية، ما يدفع مصدريه لتطبيق معايير صارمة لشحنات التصدير إلى الخارج، وأن المواصفات تحدد نسبه التصافي بألا تقل عن 60%، ونسبة الرطوبة لاتزيد على 10%، وخلو القرون من الأصابات المرضية والقرون البليه.

وأضاف التقرير، أنه يجب أن تكون القرون ذات لون طبيعي، وبالنسبة للبذور أن تكون ذات حجم متجانس وألا تكون مكسورة أو مقشورة، بالنسبة لهيئة دستور الأغذية «الكودكس»، كما يجب خلو البذور من «الافلاتوكسين» بحيث لا تتعدى 5 جزء في البليون من الـB1، 10 جزء فى البليون من مجموع B1،B2،G1،G2.



وأوضح أن أهم المواصفات التصديرية للفول السوداني لدول الاتحاد الأوروبي لاستيراد الفول السوداني تشمل عدد القرون في الـ100 مجم والتي تتراوح في المتوسط ما بين 50- 60 قرنا، كما تشمل أيضا عدد البذور في الـ 100 مجم والتي تتراوح ما بين 80-100 بذرة.

ووفقا للتقرير يجب خلو البذور من المواد التي يفرزها الفطر المسبب لـ«الأفلاتوكسين» وهما الفطريات «أسبرجلس فلافس» و«اسبرجلس برازتكس»، بحيث لا تتعدى النسبة 2 جزء في البليون من الـ B­1 و4 جزء في البليون من مجموع B1،B2،G1،G2، وهذه المواد السامة هي التي يفرزها الفطر وأشدهم ضررًا هي الـ B1.

ووفقا لتقرير رسمي أصدره معهد المحاصيل الحقلية تبلغ المساحة المنزرعة بالفول السوداني ما يزيد على 165 ألف فدان بمتوسط 1.350 طن للفدان، ليصل إجمالي الإنتاج الكلي لمصر من الفول السوداني ما يزيد على 210 ألفًا و600 طن.

وأوضح التقرير، أنه يتم تصدير من 30-35% من الكمية المنتجة والتي تصل إلى حوالي 63 ألف طن سنويًا، وأهم الدول المستوردة الاتحاد الأوربي (إيطاليا -ألمانيا- اليونان- هولندا)، بينما تستورد 3 دول عربية منتجات الفول السوداني وهي (الإمارات- العراق- السعودية).


يأتي ذلك فيما كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية ومختلف القطاعات التنفيذية بوزارة الزراعة ومديريات الزراعة بالمحافظات بمتابعة محصول الفول السوداني، فيما أكد تقرير رٍسمي أصدرته الوزارة أن المساحات المنزرعة من المحصول بلغت 139 ألفا 658 فدان حتى الآن، وتقوم لجان متخصصة من معهدي أمراض النباتات ووقاية النباتات لرصد أي حالات مرضية على النبات بسبب التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على جودة الفول السوداني خاصة في ظل ارتفاع الطلب علي الفول السوداني في الأسواق العالمية.

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