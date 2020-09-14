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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استمرار أعمال تطوير مرافق محكمة مصر الجديدة

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:13 ص
محكمة مصر الجديدة
محكمة مصر الجديدة
حسام التمساح
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تشهد محكمة مصر الجديدة عملية تطوير ورفع كفاءة للمرافق التي يستخدمها الجمهور وذلك في إطار خطة التطوير التي تتبناها وزارة العدل.

وكشفت مصادر أن عملية التطوير مستمرة لمدة شهر قبل إعلان موعد الافتتاح، وبرغم ذلك لم يتعطل العمل بل تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التقاضي على المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم أثناء تواجدهم بالمحاكم بما لا يتعارض مع عملية التطوير.

كانت المحكمة شهدت تشغيل نظام الميكنة من خلال افتتاح مجموعة من المكاتب الأمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن الجلسات وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية.

ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين.

كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تسهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني.

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