إصابة 5 حراس أمنيين في هجوم مسلح على منشأة نفطية بالعراق

أفادت مصادر نفطية عراقية اليوم الاثنين، بأن خمسة حراس أمنيين أصيبوا بجروح في هجوم شنه مسلحون على مشروع لتحسين البنزين شمالي مدينة كركوك 250كم شمالي بغداد.وذكرت المصادر أن مسلحين مجهولين هاجموا منشآت مشروع "هدرجة" وتحسين البنزين شمال مدينة كركوك، وأطلقوا الرصاص على الحراس الأمنيين للشركة مما تسبب في إصابة خمسة منهم بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.