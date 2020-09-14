آثار سقارة تستقبل أول فوج سياحى فرنسى

استقبلت منطقة آثار سقارة اليوم، أول فوج سياحي من فرنسا، وذلك بعد حوالي ١٤ يوما من استئناف مصر لحركة السياحة الثقافية.واستمتع أفراد الفوج السياحي بجولة في المنطقة الأثرية، أعربوا فيها عن سعادتهم بزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة، وتمنوا أن يتم الإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري والتوابيت المغلقة التي تم العثور عليها في منطقة سقارة أثناء تواجدهم في مصر، حيث إن الأفلام الدعائية التي تم نشرها عنه في الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أبهرتهم وشدت انتباههم لمعرفة المزيد عنه وعما تضمنته هذه التوابيت.ثم توجه الفوج لزيارة منطقة دهشور الأثرية.