خبراء سياحة يتوقعون انتعاشة للقطاع بعد رفع ألمانيا حظر السفر عن مواطنيها

توقع عدد كبير من خبراء القطاع السياحي بمحافظة البحر الأحمر انتعاشة للقطاع بعد إعلان المانيا رفع حظر السفر لمواطنيها لعدد من الدول المختلفة، حيث توقع الخبراء ارتفاع معدلات الوصول السياحى لتلك المدن بوصول الطيران الالمانى العارض بداية أكتوبر المقبل.يقول أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن الحكومة الألمانية أصدرت قرارًا بإنهاء تحذير السفر حول العالم اعتبارا من أول أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أن قرارها شمل التحذير لمواطنيها فقط على الأقاليم والمناطق الفردية التى تواجه خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وأضاف الخبير السياحي لـ"الدستور"، أن تعامل الدولة المصرية بجدية في أزمة كورونا جعلها تكسب ثقة المواطنين والحكومات بعد إثبات المواجهة الجادة لمنع تفشي الفيروس والالتزام بالاجراءات الاحترازية والتعامل بجدية مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية.من جانبه أكد عصام علي الخبير السياحي، أن المؤشرات العالمية تعطي مؤشرًا بالتفاؤل تجاه انتهاء أزمة كورونا وعودة جديدة لانتعاش القطاع السياحي مرةً أخرى، وخاصة أن أغلب الدول التي كانت تعاني من أزمة كورونا فتحت حدودها وخاصة دول أوروبا، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد نوع من النشاط الحركة السياحية بشكل مقبول.وأكد القنصل الفخري لفرنسا بالغردقة محمد فاضل، أن شركة فلاي ايجبت أعلنت عن تسيير رحلات مباشرة من فرنسا إلى مدن الغردقة ومرسي علم، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن فرنسا عامل أساسي في تنشيط القطاع السياحي المصري.