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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نتنياهو يغادر إلى واشنطن لتوقيع معاهدة السلام مع البحرين والإمارات

الإثنين 14/سبتمبر/2020 - 10:33 ص
نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ
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غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث سيوقع في البيت الأبيض على اتفاقيات التطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين.

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مصحوبة بصورة له مع زوجته سارة قبيل صعودهما إلى الطائرة، قال فيها: "أسافر لتحقيق السلام مقابل السلام لقد توصلنا إلى اتفاقيتي سلام خلال شهر واحد فقط هذا هو عصر جديد هذه الاتفاقيات ستوحد السلام الدبلوماسي مع السلام الاقتصادي، وهي ستضخ المليارات إلى اقتصادنا من خلال الاستثمارات والتعاون والمشاريع المشتركة".

ونشر المتحدث الرسمي باسم مكتب الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان صورة لطائرة شركة "إل عال" الإسرائيلية قبل إقلاعها بنتنياهو وزوجته ومسؤولين إسرائيليين، وقد ظهرت في الصورة أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل، وكتب على الطائرة باللغة العبرية "شالوم"، وتعني "السلام".

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