إسبانيا تناشد الشباب بضرورة اتخاذ إجراءات ضبط انتشار كورونا

ناشدت السلطات الإسبانية اليوم الاثنين الشباب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتوقف عن ارتياد حفلات النوادي الليلية في ظل استمرار ارتفاع حالات الإصابة ومخاطر دخول أوروبا في موجة ثانية من انتشار المرض.وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن شرطة مدريد ألقت القبض على 73 شخصا، وتغريمهم بعدما تبين أنهم أقاموا حفلة خاصة في أحد نوادي الحي التجاري بالعاصمة، ولم يكن أحد يرتدي قناعا للوجه.بدورها، أطلقت الحكومة الإسبانية حملة خلال الأسبوع الجاري لتوعية الشباب حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط انتشار الجائحة تحت شعار "إنها ليست لعبة".وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أعلنت أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ أكثر من نصف مليون، وحوالي 25 % من الحالات الجديدة طالت أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما.