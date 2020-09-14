بدء الدراسة بالمدارس الدولية غدا

تبدأ الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2020-2021، بالمدارس الدولية غدا الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020.ومن المقرر أن تبدأ الدراسة فى باقي المدارس الحكومية والرسمية والخاصة الموجودة في جمهورية مصر العربية ستبدأ رسميا يوم 17 أكتوبر 2020.وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لحضور الطلاب، في المدارس في العام الدراسي الجديد تتمثل فيما يلي:- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.