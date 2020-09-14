ارتفاع إصابات كورونا في أرمينيا لـ 45 ألفا و969

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الإثنين، تسجيل 107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 45 ألفا و969 حالة.ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية على موقعها الإلكتروني عن الوزارة أنه تعافى أيضا 34 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين 41 ألفا و693 حالة.وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 919 شخصا بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة أمس بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 282.