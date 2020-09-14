وزيران بحريني وإسرائيلي يبحثان التعاون تحت مظلة السلام

جرى اتصال هاتفي صباح اليوم بين وزير الصناعة والتجارة والسياح البحريني زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس، تم خلاله تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.وبحث الطرفان خلال الاتصال العديد من جوانب التعاون بين البلدين تحت مظلة السلام، ما سينعكس إيجابيا على اقتصاديات البلدين ولا سيما في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، وفقا لوكالة أنباء البحرين.وأشارت الوكالة البحرينية إلى أن المنطقة مقبلة على طفرة في شتى القطاعات الاقتصادية، ما سينتج عنه زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية المشتركة وخلق المزيد من فرص العمل.وأعرب الطرفان عن أملهم في تحقيق المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والعديد من الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة.